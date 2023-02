Palermo, allarme bomba in piazza Verdi: sul posto Vigili del Fuoco e Polizia

E' stato evacuato l'intero palazzo, compreso il cinema Rouge et Noir con tutti gli spettatori in sala costretti a uscire.

Allarme bomba poco dopo le ore 20 a Palermo, in piazza Verdi, dove è allerta per un possibile ordigno in un ufficio postale.

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia, transennata tutta la piazza del Teatro Massimo e inibito l’accesso in via Maqueda. E’ stato evacuato l’intero palazzo, compreso il cinema Rouge et Noir con tutti gli spettatori in sala costretti a uscire.

In corso le verifiche da parte dei pompieri, pedoni fatti deviare dagli agenti nelle parallele.