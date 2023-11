Palermo, Anello: “Da lunedì parte il mio impegno come assessore”

"Lunedì comincia il mio nuovo incarico di assessore al Turismo, Sport e impianti sportivi, e Politiche giovanili" dice Anello.

“Lunedì comincia il mio nuovo incarico di assessore al Turismo, Sport e impianti sportivi, e Politiche giovanili del comune di Palermo, un importante ruolo di governo della città che porterò avanti con l’impegno, l’entusiasmo e la serietà di sempre forte dell’esperienza e delle competenze maturate dopo tanti anni di politica attiva al servizio dei palermitani”. Lo dice il neo assessore del Comune di Palermo Alessandro Anello.

“Vince sempre la squadra”

“Ringrazio la Lega che rappresento a Palazzo delle Aquile – aggiunge – con in testa il segretario nazionale Matteo Salvini e il commissario regionale Annalisa Tardino, amica e dirigente di partito con la quale mi onoro di lavorare al fianco. Ringrazio il sindaco Lagalla che ieri pomeriggio ha disposto la mia nomina sancendo il cambio in giunta con la collega consigliera Sabrina Figuccia alla quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e le congratulazioni per i nuovi incarichi.

Adesso subito al lavoro ma prima un grazie speciale alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto e che mi sosterranno. Vince sempre la squadra”.

Fonte foto: pagina Facebook Alessandro Anello