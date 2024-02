Palermo, Di Bella Costruzioni nel mirino: assalto al magazzino di Via Tommaso Natale

Il titolare lancia un appello alle istituzioni per un intervento: "Ci sentiamo abbandonati. Il personale ha paura ad andare al lavoro".

Durante la notte cinque uomini armati hanno assaltato il magazzino della ditta Di Bella Costruzioni in via Tommaso Natale, a Palermo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’assalto nella notte al magazzino di via Tommaso Natale

Dalle prime indiscrezioni, sembra che i cinque abbiano per prima cosa immobilizzato un agente della sorveglianza, per poi imbavagliarlo e sottrargli l’arma in dotazione. I ladri, dopo aver portato via persino le telecamere di sorveglianza, sarebbero riusciti, così, a agire indisturbati, rubando attrezzature, mezzi e cavi.

Un piano organizzato alla perfezione per non dar modo agli investigatori di poterli identificare: non è escluso, infatti, che la banda avesse dei complici che li attendeva fuori e che fungevano da palo.

L’appello alle istituzioni

La ditta Di Bella aveva già subito una decina di furti di cavi di pubblica illuminazione per oltre 100mila euro. Il titolare, infatti, crede si tratti di una squadra specializzata e lancia un appello alle istituzioni per un intervento: “Ci sentiamo abbandonati. Il personale ha paura ad andare al lavoro”. Per questo nel cantiere c’era la vigilanza armata.

Adesso la ditta dovrà interrompere le attività lavorative, visto che la banda ha portato via tutto il cavo necessario ai cantieri e i mezzi. La ditta Di Bella stava ultimando i lavori di due lotti per l’efficientamento energetico della illuminazione pubblica di Palermo. L’importo del danno ammonterebbe circa a dieci milioni di euro.