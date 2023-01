Palermo-Bari 1-0, prima vittoria del 2023 per i rosanero: decide il gol di Marconi

Balzo in avanti dei rosanero in classifica: salgono a quota 28 punti, agganciano momentaneamente il Cagliari e varcano la zona playoff

Prima vittoria del 2023 per il Palermo, settimo risultato utile consecutivo. I rosanero di Eugenio Corini vincono 1-0 l’anticipo della ventunesima giornata di serie B giocato sotto la pioggia al “Barbera” ai danni del Bari. Decide la zampata vincente di Marconi (terza rete stagionale) al 37′ del secondo tempo. Una partita piacevole, caratterizzata da freddo, pioggia e vento che non hanno intimorito gli oltre 15mila spettatori presenti allo stadio. Qualche nervosismo di troppo con sei ammoniti e un’espulsione (Cheddira). Balzo in avanti dei rosanero in classifica: Pigliacelli e compagni salgono a quota 28 punti, agganciano momentaneamente il Cagliari e varcano la zona playoff. Secondo stop in tre partite, invece, per il Bari di Mignani. Prossimo impegno per il Palermo sabato 28 gennaio (ore 14) in casa dell’Ascoli.

I moduli

Eugenio Corini torna al 4-3-3: Pigliacelli in porta; difesa con Mateju, Nedelcearu, Marconi e Sala; a centrocampo Segre, la novità Damiani (al posto di Gomes) e Saric; in avanti Valente e Di Mariano a sostegno della punta centrale, il bomber Brunori. In panchina l’ultimo acquisto Tutino. I biancorossi pugliesi rispondono con il 4-3-1-2: Caprile in porta; difesa con Dorval, capitan Di Cesare, Vicari e Mazzotta; a centrocampo Maita, Maiello e Benedetti; in attacco Folorunsho alle spalle di Ceter e Cheddira.

La cronaca

Gara vivace sin dalle prime fasi nonostante il clima molto freddo. Al 3′ subito un’occasione per il Bari con l’assist di Cheddira per Ceret e tocco ravvicinato di quest’ultimo respinto in angolo dall’attento Pigliacelli. Al 10′ buona azione dei rosanero con cross dalla destra di Valente e conclusione di prima intenzione di Sala devito in corner. Sull’angolo seguente tiraccio di Damiani sul fondo. Minuto 20: lungo lancio di Folorunsho con palla a spiovere in area facile preda per il portiere rosanero in uscita. Al 24′ Maita trattiene fallosamente Di Mariano e viene ammonito dal direttore di gara. Al 30′ Di Mariano crossa in area ma nessun compagno di squadra è pronto a raccogliere l’invito. Al 36′ ghiotta occasione per il Palermo: sugli sviluppi di un angolo Brunori, appostato sulla destra, stoppa la palla e calcia in porta trovando la respinta in angolo di Caprile. Al 40′ incursione in area rosanero di Folorunsho fermata in extremis da Nedelcearu. Sul fronte opposto azione in solitaria di Brunori con tiro finale dell’italo-brasiliano alto sopra la traversa. Al 42′ disattenzione difensiva di Marconi e Pigliacelli e tocco ravvicinato di Ceter che per poco non beffa i rosanero.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa i pugliesi inseriscono Salcedo al posto di Ceter. Palermo con identico schieramento del primo tempo. Al 2′ rovesciata di Folorunsho con palla sopra la traversa. Al 12′ ci prova Cheddira con un preciso rasoterra bloccato in due tempi da Pigliacelli. Al 14′ vicino al gol il Bari con Cheddira che, raccolto l’assist di Folorunsho, a due passi da Pigliacelli, calcia sul portiere. Al 19′ Corini opera la prima sostituzione: fuori Damiani e in campo Broh. Al 25′ tiro debole di Cheddira e al 29′ arriva l’esordio per il nuovo acquisto in casa Palermo, l’ex Parma Tutino (al posto di Valente). Al 35′ il neoentrato Botta (al posto di Folorusho) calcia forte dalla lunga distanza ma non centra la porta avversaria. Al 37′ il Palermo sblocca il match: cross dalla destra e colpo di testa di Segre. Sulla palla si fionda Marconi che con una zampata infila Caprile. Doppio cambio per Corini al 40′: fuori Di Mariano e dentro Bettella, in campo Soleri al posto di Brunori. Al 43′ fallo di Cheddira (già ammonito) ai danni di Saric e l’arbitro sventola il cartellino rosso all’attaccante del Bari. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del match: i tre punti li porta via, meritatamente, il Palermo.

Il tabellino

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6, Marconi 6.5, Sala 6.5; Segre 6, Damiani 5.5 (19’st Broh 6), Saric 6; Valente 6 (29’st Tutino 6), Brunori 6 (40’st Soleri sv), Di Mariano 6 (40’st Bettella sv). In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Lancini. Allenatore: Corini 6.5

BARI (4-3-1-2): Caprile 5.5; Dorval 6 (20’st Pucino 5.5), Di Cesare 5.5, Vicari 5.5, Mazzotta 5; Maita 5.5 (20’st Mallamo 5.5), Maiello 6 (39’st Antenucci sv), Benedetti 5.5; Folorunsho 6 (33′ Botta 6); Ceter 6 (1’st Salcedo 6), Cheddira 5. In panchina: Frattali, Polverino, Terranova, Zuzek, Ricci, Lops, Bellomo. Allenatore: Mignani 6

Arbitro: Massimi (Termoli) 6

Rete: 37’st Marconi

Note: Serata fredda e piovosa, terreno in buone condizioni. Spettatori: 15.747. Espulso al 43’st Cheddira per doppia ammonizione. Ammoniti: Maita, Damiani, Saric, Mazzotta, Cheddira, Sala, Benedetti. Angoli: 10-3. Recupero: 0′; 5′. Il Palermo ha giocato con il lutto al braccio in memoria di Biagio Conte.