Palermo, bimbo di 13 mesi ricoverato per overdose. E’ il diciottesimo caso da inizio anno

Troppi bambini sono finiti in overdose per avere assunto sostanze stupefacenti trovate all'interno della propria abitazione

Un bimbo di 13 mesi ieri è stato ricoverato all’ospedale Di Cristina di Palermo per overdose da cannabinoidi. Dopo il ricovero subito è scattato il protocollo disposto dalla procura per i minorenni diretta da Claudia Caramanna. Sono scatate dunque le perquisizioni in casa del bimbo e sospesa la potesta genitoriale.

Come riporta Repubblica è il diciottesimo caso dall’inizio dell’anno, un tema drammatico che è diventato allarme a Palermo. Troppi bambini sono finiti in overdose per avere assunto sostanze stupefacenti trovate all’interno della propria abitazione. Nella maggior parte dei casi, i genitori negano di aver mai fatto uso di droghe. Ma, intanto, anche questa volta il piccolo, che adesso sta meglio, è risultato positivo ai cannabinoidi.