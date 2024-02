A Palermo il Carnevale è goloso: al Centro Pino Puglisi realizzata ‘chiacchiera’ da record

Domenica 4 febbraio al ‘Centro Polivante Sportivo Padre Pino Puglisi e Massimiliano Kolbe’ gli allievi della scuola TED allestiranno un villaggio del gusto a tema cibi tipici del Carnevale siciliano

Continuano gli appuntamenti del ciclo “Pizza in piazza” organizzati da Io Compro Siciliano e Ted Formazione, che hanno portato nelle piazze di due comuni del Palermitano, Monreale e Carini, le maestranze siciliane istruite dai docenti di TED Formazione a mostrare la propria abilità nell’arte bianca preparando pizze con ingredienti esclusivamente made in Sicily.

Un anticipo…gustoso

Domenica 4 febbraio, in attesa del Carnevale, dalle 17 alle 20, sarà il capoluogo siciliano ad ospitare la kermesse in uno dei luoghi che meglio rappresentano il desiderio di rivalsa e di rinascita della città: il quartiere Brancaccio. Sarà, infatti, il ‘Centro Polivante Sportivo Padre Pino Puglisi e Massimiliano Kolbe’ , vera e propria istituzione nel quartiere, ad accogliere gli allievi di TED formazione che regaleranno alla città un evento all’insegna dell’allegria tipica del Carnevale alle porte.

Chiacchiera di oltre 1,5 metri

L’evento prevede la partecipazione di oltre 50 tra docenti e studenti organizzati in tre brigate di cucina, che realizzeranno pizze, sul modello di quelle preparate a Monreale e Carini da Alex Sampino, con speciali ricette rigorosamente made in Sicily elaborate dagli Cheff Fabrizio di Cara e Toni Figarotta. Come sempre la sala sarà diretta da Gabriele di Carlo. Ma non solo. Momento clou dell’evento sarà la realizzazione di una chiacchiera lunga oltre un metro e mezzo, guarnita con granella di pistacchio, da Bina La Corte, docente di pasticceria di TED formazione.

Non solo chiacchiere

Oltre alle chiacchiere, dolce tipico del Carnevale, e alle maschere di pasta frolla decorate, il pubblico presente avrà la possibilità di degustare anche pietanze salate della tradizione sicilana, In particolare: risotto Carnaroli con broccoli, salsiccia e pecorino siciliano; porchetta agli aromi di montagna e cipolla rossa caramellata, cous cous con zuppetta di lenticchie, fornite dall’azienda Agricola Santo Bono di Camporeale – Valle del Belìce ed il caciocavallo che sarà accompagnato con crostini di pane ai grani antichi, finger di caponata classica di melanzane e sfiziosità siciliane, focaccine con panelle e crocchè, pizze preparate e condite con ingredienti made in Sicily tra cui la pregiatissima salsa di datterino realizzata con pomodori maturati alle falde del lago di Piana degli Albanesi della ditta Barresi.

Immancabile l’olio estravergine di Nocellara del Belice, fornito dalla Cooperativa Sicily Food Belice Valley. Ad accompagnare le pietanze alla Cocktail Station live il Mock drink. Partner dell’evento la ‘Valle del Belice’, un brand di promozione il ricco territorio produttivo della Sicilia Occidentale che si estende dalla provincia di Palermo a quelle di Trapani ed Agrigento.

Opportunità di emancipazione

“Questo evento ci consente di segnare la nostra presenza anche nella periferia di Palermo – spiega Tony Marfia, direttore della scuola di formazione TED. Siamo consapevoli che le nostre attività didattiche sono anche una grande opportunità di emancipazione e di lavoro per tanti giovani e ne sentiamo forte la responsabilità. La collaborazione con Ted formazione ci consente di mettere a fuoco quanto sia essenziale oggi la competenza professionale ma anche l’entusiasmo. I ragazzi che incontriamo e ascoltiamo in questo percorso dimostrano grande voglia ed entusiasmo e sono la vera chiave del successo di questi eventi e la misura del potenziale della nostra terra”.

Come partecipare

L’evento è aperto al pubblico e gratuito. Al fine di consentire una migliore organizzazione è possibile prenotare la propria partecipazione scrivendo nome, cognome e numero di persone al seguente numero: 3519127416.