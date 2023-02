Gli escrementi dei topi vicino al cibo, scattano chiusura e sequestro per un locale della Vucciria

Escrementi di topi e gravi violazioni igienico-sanitarie nel locale, situato in via dei Maccheronai a Palermo.

I carabinieri della stazione Palermo centro e la polizia municipale, nell’ambito di un controllo congiunto nei luoghi della movida, hanno sanzionato e disposto la chiusura di un locale in via dei Maccheronai, nel quartiere Vucciria.

All’accesso, era in corso un evento musicale con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori. E all’interno del locale, inoltre, gli operatori hanno riscontrato varie violazioni. Ecco quali.

Gravi violazioni, sanzioni e chiusura per locale alla Vucciria

Dagli accertamenti effettuati, sono emerse gravi violazioni igienico-sanitarie, come la rilevazione di numerosi escrementi di topi nell’area di somministrazione di cibi e bevande e nel deposito alimenti. Varie provviste, destinate alla somministrazione e alla vendita, erano in cattivo stato di conservazione, prive di indicazioni sulla tracciabilità e, pertanto, potenzialmente nocive.

Inoltre, gli alimenti, i rifiuti organici e i rifiuti ingombranti non erano separati in maniera adeguata ad impedire il rischio di contaminazione, e un cospicuo quantitativo di derrate alimentari, ormai marce, erano state divorate dai topi.

Attese le gravi violazioni penali rilevate, i locali dell’attività della Vucciria sono stati sottoposti a sequestro preventivo, mentre le attrezzature e le derrate alimentari sono state poste in sequestro probatorio, con l’immediata chiusura dell’attività e l’apposizione di sigilli. I titolari dell’attività sono stati denunciati per la detenzione di alimenti in evidente cattivo stato di conservazione, e in ambienti con gravi carenze igienico sanitarie, commercio di sostanze alimentari nocive, frode nell’esercizio del commercio, e vendita di sostanze alimentari non genuine.

Le sanzioni e i provvedimenti

Le sanzioni applicate ammontano a 2.000 euro per le gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie strutturali, e 2.000 euro per la mancata applicazione delle procedure del prescritto Piano di autocontrollo HACCP per la sicurezza alimentare.

È scattato il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, per 6 apparecchiature elettrostatiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, utilizzati per la diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito, con la sanzione di 50 euro, più altri 50 per l’assenza della prescritta relazione fonometrica. L’attività illecita è stata immediatamente interrotta, con chiusura dei locali e apposizione dei sigilli.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, dopo la convalida, ha emesso decreto di sequestro preventivo.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.