Palermo, Christmas Village Cna: 30 espositori e area bambini

Sarà come un calendario dell'avvento dove ogni giorno ci sarà un regalo diverso per la città e per i bambini e le bambine di Palermo

Dal 9 dicembre arriva a Palermo il ‘Chiristmas Village’ della Cna. Il villaggio di Natala aprirà i battenti in via Emerico Amari con 30 espositori, tra artigiani e imprenditori, spettacoli e eventi per bambini. Il Village sarà aperto fino al 23 dicembre, martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23; lunedì, mercoledì e venerdì solo di pomeriggio. Questa prima edizione è patrocinata dall’assessorato regionale alle Attività Produttive, il Comune di Palermo, la Camera di Commercio.

L’inaugurazione si terrà venerdì 9 dicembre, alle 19, alla presenza del segretario provinciale di Cna Palermo Pippo Glorioso, il presidente nazionale di Cna Dario Costantini, l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricó, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, il commissario straordinario della Camera di commercio di Palermo Alessandro Albanese.

“Sarà come un calendario dell’avvento dove ogni giorno ci sarà un regalo diverso per la città e soprattutto per i bambini e le bambine di Palermo – spiega Pippo Glorioso – Un regalo fortemente voluto da tutti gli associati della Cna: dopo gli anni difficili della pandemia, il ritorno alla normalità, l’augurio è quello di un sereno Natale per tutti. Questa è solo la prima edizione che speriamo di ripetere ogni anno”. Durante l’inaugurazione del Village sarà consegnata la prima borsa di studio intitolata a ‘Libero Grassi’ erogata dalla Cna di Palermo al giovane di Cinisi Francesco Maniaci, selezionato dalla sartoria palermitana Crimi. La borsa di studio sarà presso la scuola di Alta Sartoria dell’Accademia Nazionale dei Sartori in Roma.