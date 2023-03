Palermo, cocaina ed eroina nascoste nella ruota dell’auto: arrestati due giovani

La polizia stradale ha arrestato i due uomini dopo aver rinvenuto della droga nascosta nell'abitacolo e nella ruota della macchina su cui viaggiavano

La polizia stradale, durante un controllo di routine, ha tratto in arresto due uomini trovati in possesso di droga del tipo cocaina ed eroina. Si tratta di Marco Ferraro, un disoccupato di 25 anni di Ribera, e Aymen Mahjoub, un uomo di 29 anni residente in provincia di Agrigento, fermati in auto ad un posto di blocco a Campofelice di Roccella, nel Palermitano.

Controlli scattati per il nervosismo dei giovani: la droga era nascosta in macchina

Gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione dopo essersi accorti del comportamento sospetto dei due giovani, all’apparenza molto nervosi. La perquisizione ha portato alla scoperta di 21 grammi di cocaina e 11 grammi di eroina nascosti nell’abitacolo dell’auto e in una ruota.

I due indagati sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dovranno comparire nella mattinata odierna davanti al giudice per l’udienza di convalida nel Tribunale di Termini Imerese.