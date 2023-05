Palermo, completati lavori illuminazione viale Margherita di Savoia

Già dal primo pomeriggio saranno riaperte al traffico le due carreggiate eliminando tutti i disagi.

Oggi sono stati completati tutti i lavori per il nuovo impianto di illuminazione lungo viale Margherita di Savoia e sono state completate anche le necessarie potature per il ripristino della sicurezza degli automobilisti, dei ciclisti, dei runner e di chi usa gli autobus.

Grazie alla sinergia tra gli assessorati alla transizione energetica, alla mobilità sostenibile e alle ville e ai giardini, nonché alla collaborazione della Polizia Municipale, dell’AMAT e dell’AMG, i lavori sono stati ultimati nei tempi previsti sincronizzando i diversi interventi in modo da ridurre i tempi di chiusura della strada e consentirne il ripristino in sicurezza in tempo per la stagione estiva.