Palermo, concerto di beneficenza nella Cattedrale per i bambini autistici

L'evento è in programma il 10 febbraio con ingresso libero: chi vuole può lasciare un’offerta e con i proventi sarà acquistato un pulmino

Un concerto di beneficenza nella Cattedrale di Palermo per i bambini autistici. L’evento, che si svolgerà in cattedrale il 10 febbraio alle ore 21, è organizzato da Alberto Profeta insieme all’A.N.P.S. e vede quale

beneficiaria l’associazione CON.VI.VI. L’AUTISMO APS, attiva nel sostenere bambini e ragazzi con disturbi

dello spettro autistico e le loro famiglie.

L’ingresso è libero, chi vuole può lasciare un’offerta, i proventi saranno devoluti per l’acquisto di un pulmino per i bambini. La direzione artistica dell’evento è affidata ad Alberto Profeta e Ernesto Quagliarello, direttori d’orchestra Stefano Romani e Raimondo Capizzi; tenore Alberto Profeta, baritono Simon Svitok, soprani Natasa Katai e Lucia Escribano, mezzosoprano Gabriella Aleo. Con la partecipazione della Giovane Orchestra Sicula e il coro A.N.P.S. Palermo. Presenta Barbara Lipari.

“E’ un evento molto importante – hanno detto Loredana Chiamone, presidente dell’Associazione CON.VI.VI L’AUTISMO APS e la coordinatrice Santina Alduina – in uno dei luoghi simboli di Palermo, per fare conoscere l’attività della nostra associazione che lavora sul territorio e per favorire l’integrazione e la partecipazione dei bambini con disturbi che rientrano nello spettro autistico. I proventi di chi vorrà aiutarci saranno utilizzati per l’acquisto di un pulmino attraverso cui sarà più facile fare partecipare i nostri ragazzi alle diverse attività cui aderiamo”.