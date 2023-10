Palermo, consiglieri comunali FdI: “Bene 21 mln a Rap, presupposto per rilancio”

"Si tratta di un’importante delibera a firma del vicesindaco Varchi che serve a dare liquidità all’azienda pagando un debito del Comune"

“Si tratta di un’importante delibera a firma del vicesindaco Varchi che serve a dare liquidità all’azienda pagando un debito del Comune maturato negli anni scorsi. L’azione si inserisce nel contrasto al malcostume contabile dei disallineamenti con le partecipate che creano esposizione da parte del Comune nei confronti delle stesse. Si conclude così la transazione sottoscritta lo scorso anno dagli assessori Varchi e Mineo che riguardava il contenzioso fra il Comune di Palermo e la curatela della vecchia Amia”. A dirlo è il gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Palermo, dopo il sì di Sala delle Lapidi a una variazione di bilancio di circa 21 milioni destinati alla società di igiene ambientale.

“Oggi si crea il presupposto per il riconoscimento di risorse pari quasi a 21 milioni di euro che la Rap aveva sostenuto negli anni scorsi a partire dal 2016 per la gestione delle vecchie vasche – aggiungono -. Questa è una delle tante azioni che si stanno compiendo e che riguardano il recupero di un rapporto virtuoso fra il Comune di Palermo e le sue partecipate, presupposti fondamentali per il rilancio dell’azienda di igiene urbana”.