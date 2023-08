Palermo, controlli in esercizi pubblici: sanzioni da oltre 100 mila euro

Nel corso dei controlli sono stati sanzionati amministrativamente 3 esercizi pubblici ed identificate 30 persone.

I Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi a Palermo, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, della Polizia Municipale e dal contingente ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, giunto in Sicilia a metà luglio per intensificare i controlli in materia di tutela e sicurezza del lavoro, hanno proceduto ad un’attività di controllo, di natura ordinaria, finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e all’individuazione di eventuali irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Identificate 30 persone

Nel corso dell’accertamento sono stati sanzionati amministrativamente 3 esercizi pubblici ed identificate 30 persone. I controlli hanno consentito di sanzionare un ristoratore che è risultato avere diversi lavoratori in nero; la diffusione su area pubblica di musica ad alto volume e oltre l’orario consentito, che disturbava la quiete pubblica, e che hanno portato, tra l’altro, al sequestro delle attrezzature elettroacustiche; la vendita di alcoolici e la somministrazione di alimenti e bevande, con licenza di categoria diversa.

Per un’attività commerciale è scattata la sospensione imprenditoriale, mentre, nel complesso, sono state elevate sanzioni per quasi 100.000 euro.