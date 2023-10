Palermo, controlli interforze: sanzioni e sequestri

Controlli interforze anticriminalità nel palermitano. Nel corso di questo fine settimana, dalla serata di ieri, sono stati avviati.

Controlli interforze anticriminalità nel palermitanao. Nel corso di questo fine settimana, dalla serata di ieri e per tutta la notte, sono stati effettuati capillari servizi. In azione il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dell’Asp. Le zone coinvolte nello specifico sono quelle di via Maqueda, via Napoli, via Candelai, Piazza Villena, Piazza Sant’Anna, via Cassari, via Chiavettieri, piazza Caracciolo e della borgata marinara di Sferracavallo.

Monitoraggio in attività

Sono state identificate in totale 64 persone (18 con precedenti). Nell’area dei Candelai la Polizia di Stato, la Polizia Municipale e il personale dell’Asp hanno denunciato il titolare di un pub per somministrazione di alcolici a minorenni. Sono state elevate sanzioni del valore di circa 4000,00 euro e appurate violazioni legate all’occupazione e arredamento di suolo pubblico, senza autorizzazione, che determinano sanzioni dal valore di 473,00 euro.

La Guardia di Finanza, in via Maqueda, ha controllato 4 attività commerciali. Identificate 6 persone e redatti 2 processi verbali di costatazione per mancata memorizzazione/emissione di documento fiscale che prevede una sanzione minima di 500 euro per singola violazione all’esito di relativo e successivo accertamento.

Verifiche in pub e per guidatori

Alla Vucciria i Carabinieri e la Polizia Municipale hanno monitorato un pub. Sono venute alla luce gravi violazioni igienico-sanitarie poiché nell’area della somministrazione, della cucina / laboratorio e del deposito alimenti si rilevava la presenza di escrementi di topo. Inoltre c’erano prodotti ittici e vari alimenti destinati alll’alimentazione umana in evidente, cattivo stato di conservazione e in condizioni precarie dal punto di vista igienico sanitario, nonché privi di tracciabilità. Tra l’altro derrate alimentari e rifiuti organici non erano separati per evitare pericolose contaminazioni. Accertato altresì lo sversamento di oli esausti direttamente nella rete fognaria comunale tramite un pozzetto di raccolte acque bianche. È scattato il sequestro preventivo dei locali destinati all’attività nonché quello probatorio delle attrezzature e delle derrate alimentari. Arriva la chiusura dell’attività con l’apposizione di sigilli. Le sanzioni ammontano a 6000,00 euro considerando pure che vi erano due lavoratori senza i necessari attestati professionali.

A Sferracavallo il personale della Polizia Stradale e l Commissariato di P.S. “S.Lorenzo” hanno controllato diversi automobilisti pure grazie l’uso di alcol test ed etilometro. Sono stati identificati 22 soggetti e controllati 9 mezzi. Per un automobilista è stata contestata la guida in stato di ebbrezza con decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione.