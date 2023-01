Palermo, Corini convoca 20 giocatori per Perugia: Pierozzi ceduto al Como

I rosanero, archiviata la sosta del campionato di serie B, tornano in campo per la sfida in trasferta in casa del Perugia

Il Palermo, archiviata la sosta del campionato di serie B, torna in campo domani pomeriggio (ore 14) per la sfida in casa del Perugia. Per la gara contro i biancorossi umbri, il tecnico dei rosanero Eugenio Corini ha convocato venti giocatori.

I convocati per Perugia

Sono venti i calciatori rosanero convocati dall’allenatore del Palermo per la gara di domani contro il Perugia. Ecco la lista: 1 Grotta, 3 Sala, 4 Orihuela, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini.

Pierozzi ceduto al Como

Il Palermo comunica di aver ceduto a titolo temporaneo Edoardo Pierozzi al Como 1907. “A Edoardo i migliori auguri da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge in una nota del club.