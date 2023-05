Palermo, discarica abusiva sull’Eleuterio: Legambiente parte civile

Legambiente Sicilia plaude all’operazione dei Carabinieri della compagnia di Misilmeri e i militari del Centro Anticrimine Natura Palermo che hanno scoperto una discarica abusiva sull’alveo del fiume Eleuterio. “Se quanto emerge già in questa fase venisse confermato – sottolinea Giuseppe Alfieri, presidente di Legambiente Sicilia – le conseguenze di questa discarica e degli sversamenti, per l’ambiente e per il territorio, sarebbero gravissime. Con le piogge sempre più frequenti e di forte intensità, la modifica degli argini del fiume potrebbero arrecare importanti danni idrogeologici e la discarica inquinare in maniera irreversibile il territorio. La foce del fiume Eleuterio inoltre è spesso, e lo sarà anche quest’anno, un punto di campionato di Goletta Verde, che sarà in Sicilia dal 16 al 20 luglio. Chiederemo di costituirci parte civile nell’eventuale processo a carico dei 5 indagati”.