Palermo, divampano gli incendi: l’allerta della Protezione Civile

Il caldo si fa sentire anche oggi e la Protezione Civile ha lanciato l’allerta arancione riguardo i roghi sul territorio palermitano

Anche nelle ultime ore i vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi in provincia di Palermo.

Le fiamme sono divampate a Mezzojuso, a Partinico in contrada Madonna del Ponte e contrada Mozzicato, a Montelepre in contrada Suvarelli, a Monreale, a San Giuseppe Jato in contrada Mortilli.

L’allerta della Protezione Civile

Il caldo si fa sentire anche oggi e la Protezione Civile ha lanciato l’allerta arancione per otto provincie e rossa nella zona del siracusano per il rischio incendi.

