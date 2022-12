Palermo, emergenza casa: Sunia scrive a sindaco “Tante questioni non più derogabili”

"Rivolgiamo la nostra sollecitazione, consapevoli dell’urgenza di tante tematiche non più derogabili", spiega il sindacato

Lettera aperta del Sunia Palermo al sindaco Roberto Lagalla per richiamare l’attenzione sulle problematiche abitative. Il sindacato degli inquilini rinnova la sua offerta di collaborazione sottolineando come, malgrado siano passati 183 giorni dalla proclamazione, il primo cittadino “non ha sentito l’esigenza di avviare questo confronto”. In questi mesi, il Sunia ha avviato un’interlocuzione con l’assessore all’Emergenza abitativa Antonella Tirrito ma non è mai partito il confronto con gli altri assessori.

Il sindacato: “Rivolgiamo la nostra sollecitazione”

“Hanno tenuto – evidenzia il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish – lo stesso atteggiamento del sindaco. Tra l’altro – si legge nella lettera – non ci sembra di intravedere nelle attività svolte accenni a una visione sulla questione abitativa, nonostante la gravità di molti casi sicuramente a conoscenza del sindaco e della giunta. Rivolgiamo la nostra sollecitazione, consapevoli dell’urgenza di tante tematiche non più derogabili”.