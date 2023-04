Palermo: evade dai domiciliari per compiere un furto, arrestato

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio hanno fatto convergere i sospetti sull'uomo

Sarebbe evaso dagli arresti domiciliari in piena notte per rubare alcuni vestiti da un negozio del centro di Palermo. L’uomo è stato arrestato dalla polizia per evasione mentre è indagato per il reato di furto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il pregiudicato avrebbe lasciato il suo appartamento di Brancaccio dalle 4.22 alle 5 del mattino, orario in cui un furto veniva segnalato in un negozio di via Ruggero Settimo.

Decisive le telecamere

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio hanno fatto convergere i sospetti sull’uomo che alle 4.53 avrebbe fatto il suo ingresso, probabilmente per giustificare l’assenza dal suo domicilio, al Pronto soccorso di un ospedale.