Palermo, favorire la crescita delle idee imprenditoriali giovanili

Presentato ieri il progetto “Nuove competenze per le imprese”, che vuole fornire una prima valutazione e un supporto amministrativo e organizzativo ai progetti di business creati dai ragazzi

PALERMO – Favorire l’occupazione dei giovani avviandoli agli assunti di base, ai valori e agli obiettivi della cultura aziendale. A diventare, cioè, imprenditori, mediante adeguati strumenti di confronto e conoscenza del mercato del lavoro.

È l’obiettivo del progetto “Nuove competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”, finanziato dal Fondo di perequazione 2021-2022 di Unioncamere nazionale, nel cui ambito il sistema camerale siciliano offre agli aspiranti imprenditori la piattaforma nazionale delle Camere di commercio Servizio nuove imprese. Una finalità che si combina con l’attuale congiuntura in cui la Sicilia figura fra le Regioni con il maggior tasso di nascite di nuove imprese.

Il progetto, presentato ieri a Palermo nella sede della Camera di Commercio del capoluogo e di Enna, mira a fornire agli aspiranti imprenditori informazioni di tipo amministrativo, organizzativo e di prima valutazione sull’idea d’impresa, proponendosi di diventare un punto di riferimento per quanti hanno un’idea imprenditoriale da realizzare. Grazie alla piattaforma verrà data l’opportunità di ottenere informazioni sulle procedure, le autorizzazioni, i permessi e gli iter burocratico-amministrativi necessari.

Lo sportello telematico Punto impresa digitale

Lo strumento sarà lo sportello telematico Punto impresa digitale, il cui target, come spiegati da Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia, “sono sia i giovani al termine del loro percorso di istruzione ma anche i lavoratori dipendenti in cerca di nuova occupazione e i disoccupati in cerca di prima occupazione. La condizione è che questi soggetti considerino l’imprenditorialità l’obiettivo del loro futuro”.

Unioncamere, rilancio dell’alleanza tra scuola e mondo delle imprese

L’azione fondamentale portata avanti da Unioncamere è il rilancio dell’alleanza tra scuola e mondo delle imprese. Per perseguire tale obiettivo, Unioncamere, le singole Camere di commercio, così come l’Anpal (l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) con gli istituti scolastici, sono chiamate a mettere insieme le proprie energie per creare sinergie.

L’incontro di ieri ha dato modo anche di toccare il tema dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, nonché di illustrare le modalità attraverso cui il Punto impresa digitale della Camera di commercio può aiutare le imprese. Inoltre, sono state presentate le ultime novità del Sistema Informativo Excelsior e le possibilità di autoimpiego finanziate dal Pnrr col programma Par-Gol Sicilia.

“Viviamo un momento storico – ha detto Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna – in cui soprattutto l’autoimprenditorialità e i mestieri in generale sono in continua evoluzione. Molti tra ragazzi e ragazze ancora a scuola si troveranno a svolgere lavori che oggi non conosciamo, di certo legati al mondo digitale. Con questa progettualità puntiamo intanto a fargli condividere un metodo di confronto reale con il mercato del lavoro. E attraverso il Punto impresa digitale erogare servizi gratuiti, a cominciare da suggerimenti su come vendere un prodotto dell’impresa”.

Ieri nella sala Terrasi della Camera di Commercio erano presenti decine di giovani studenti. “Alcuni di questi – ha evidenziato Barcellona – rappresentano oggi le eccellenze del mondo produttivo siciliano: un motivo d’orgoglio che ne attesta la reale utilità”.

La fashion designer Flavia Pinello

Tra quelli venuti ieri a raccontare i loro case history di successo, la fashion designer Flavia Pinello, tra le prime creative a avere applicato il metaverso nel design e l’imprenditore agricolo Giovanni Trovati, titolare dell’azienda agricola Samperi, di Leonforte, specializzata nella coltivazione biologica di pesche e caratterizzata da una forte promozione sul web.

“Il nostro Punto impresa digitale – ha detto ancora Barcellona – ha intanto conseguito un numero di contatti superiore anche a quelli delle Camere di Commercio di Milano, Torino e Roma. Abbiamo coinvolto 15mila imprese attraverso centinaia di eventi formativi, fornendo programmi di formazione a diecimila imprenditori e raccogliendo oltre 1.500 digital assessment, (l’autovalutazione da parte di un’impresa relativa alla sua capacità di implementare tecnologie e innovazioni organizzative tramite il web per migliorare l’efficienza del proprio modello di business, ndr). Abbiamo inoltre erogato oltre 1milione di euro per i bandi voucher a favore di piccole e medie imprese e portato a termine oltre 170 azioni di orientamento digitale”.

Stando alla piattaforma Excelsior di Unioncamere sulla domanda di lavoro, a livello nazionale la difficoltà di reperimento del personale segnalata dalle imprese, riguarda il 51% delle assunzioni programmate e raggiunge il picco del 66,3% per gli operai specializzati e del 53% per le professioni tecniche e quelle qualificate nelle attività commerciali. In aumento la domanda di lavoratori immigrati, con 99mila ingressi programmati nel mese (+11mila rispetto a ottobre del 2022).