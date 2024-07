Palermo, Festino di Santa Rosalia: arriva mezzo milione dalla Regione

La Regione Siciliana sostiene il Comune di Palermo relativamente all'organizzazione del 400° Festino di Santa Rosalia.

La Regione Siciliana sostiene il Comune di Palermo relativamente all’organizzazione del 400° Festino di Santa Rosalia. Tant’è vero che l’assessorato regionale del Turismo, su indicazione del presidente Renato Schifani, ha stanziato 400mila euro e quello delle Attività produttive quasi 100mila euro per il co-finanziamento dell’evento

Schifani: “Mio governo dimostra il proprio impegno”

“In quest’anno così speciale il mio governo ha voluto dimostrare il proprio impegno e un sostegno concreto per questa straordinaria celebrazione, che incarna la fede e l’unità della nostra comunità – dice il presidente isolano -. Abbiamo destinato significative risorse finanziarie per garantire che sia un evento indimenticabile, ricco di iniziative culturali, religiose e artistiche. Vogliamo onorare degnamente la nostra Santa Patrona, che rappresenta un simbolo di speranza e protezione per tutti noi, soprattutto nei momenti di difficoltà. Speriamo che questi giorni di festa portino gioia – conclude Schifani -, speranza e un rinnovato spirito di comunità a tutti”.