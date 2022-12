Palermo, grave incidente in via Malaspina: un ferito – VIDEO

Le immagini video di uno spaventoso incidente avvenuto nella notte a Palermo

Intorno all’una di notte uno spaventoso incidente si è verificato in via Malaspina a Palermo, tra la via Claudio Monteverdi e la via Domenico Cimarosa. Un giovane di 37 anni, alla guida di una Audi A4, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dopo che la sua auto si è ribaltata. La dinamica del sinistro è chiara ed è visibile anche dalle immagini video che vi mostriamo, registrate dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio della zona.

L’Audi A4, per motivi ancora da appurare, ha urtato una Toyota Yaris che era posteggiata in via Malaspina parallelamente al marciapiede. Il violento impatto sulla parte anteriore destra dell’Audi ha causato il cappottamento. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco che hanno estratto il ferito incastrato fra le lamiere e l’ambulanza del 118 che ha condotto il 37enne in ospedale.

Una terza auto è rimasta danneggiata. Si tratta di una Ford Fiesta che era posteggiata davanti alla Toyota.