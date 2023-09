Palermo, grave incidente in via Zisa: auto si cappotta

Brutto incidente questo pomeriggio a Palermo, in via Zisa: un'auto si è cappottata per cause ancora da accertare

Brutto incidente a Palermo, in via Zisa.

Un’automobile si è cappottata improvvisamente, con l’automobilista rimasto intrappolato all’interno della vettura.

La causa del cappottamento è ancora ignota: intervengono i vigili del fuoco

L’auto, una Fiat Idea, per cause ancora da accertare si è capovolta.

Al suo interno il conducente è rimasto intrappolato, per aiutarlo ad uscire è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.