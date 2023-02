Palermo: Guardia di finanza sequestra oltre 3 kg di hashish, un arresto

Grazie al cane finanziere J-Az, nascosti tra cassette e vecchi oggetti, i finanzieri hanno trovato cinque panetti di hashish

Oltre tre chili di droga per un valore al dettaglio di più di 25mila sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo, che hanno arrestato un uomo in flagranza di reato. In particolare i Baschi verdi del Gruppo Pronto impiego durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’indagato uscire con fare sospetto da un piccolo cortile per poi accedere in un immobile adibito a rimessa nei pressi di piazza Indipendenza, dove nascosto nel sottotetto i militari hanno trovato circa 100 grammi di hashish.

Il fiuto del cane “‘J-Az”

Grazie al cane finanziere ‘J-Az’ in un piccolo locale all’interno del cortile da cui l’arrestato era stato visto uscire, occultati tra cassette e vecchi oggetti, i finanzieri hanno trovato altri cinque panetti di hashish, per un totale di 3,1 chili, bilance di precisione e materiale da confezionamento delle dosi. Nell’abitazione dell’uomo, invece, sono stati trovati oltre 4.500 euro, denaro che è stato sequestrato. Per l’uomo sono scattate le manette ed è stato posto agli arresti domiciliari.