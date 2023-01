Palermo, inaugurato il teatro “3P Arenella”: uno spazio per artisti e amanti della cultura

Inaugurato a Palermo il “Teatro 3P Arenella” della parrocchia di S. Antonio di Padova, guidata da Don Francesco Di Pasquale.

L’arte chiama e Palermo risponde. E lo fa dall’Arenella, che, da splendida borgata marinara, si prepara a diventare anche luogo dove realizzare e assistere a spettacoli, rassegne e tutto ciò che ruota attorno al mondo dell’arte. Nasce, infatti, il “Teatro 3P Arenella” della parrocchia di S. Antonio di Padova, guidata da Don Francesco Di Pasquale.

Il teatro è stato finanziato dalla Regione Siciliana, che ha attivato un fondo dell’ex art. 38 dello Statuto Regione Siciliana che prevedeva interventi strategici per teatri dismessi e non a norma. Anche l’Arcidiocesi di Palermo ha concesso un contributo economico e ha dato l’autorizzazione alla stipula di un mutuo per la quota a carico della Parrocchia come previsto nel bando regionale.

Durante l’inaugurazione, ricordato anche Biagio Conte

La struttura è stata inaugurata e benedetta dall’Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice, che ha ricordato, sul palco, la figura di Biagio Conte e come dobbiamo continuare la sua opera per aiutare gli altri.

Presenti, all’inaugurazione, anche il vicario generale dell’Arcidiocesi di Palermo, Mons. Giuseppe Oliveri, il vicario episcopale della zona, Mons. Silvio Sgrò, il cancelliere della Curia, Mons. Vincenzo Talluto. Le figure istituzionali: l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, gli assessori del Comune di Palermo, Andrea Mineo e Antonella Tirrito, alcuni consiglieri comunali, il presidente della VII Circoscrizione, Giuseppe Fiore, e i consiglieri di quartiere. In sala anche il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, Marco Betta.

Sul palco si sono esibiti numerosi artisti siciliani

“Dopo un lungo lavoro di ristrutturazione e adeguamento normativo, consegniamo alla borgata dell’Arenella e alla Città intera, un nuovo teatro che dedichiamo a Padre Pino Puglisi, grande uomo, sacerdote e martire che ha donato la sua vita alla formazione delle coscienze, soprattutto delle nuove generazioni – spiega Don Francesco Di Pasquale -. Il progetto della ristrutturazione del nuovo “Teatro 3P Arenella” è stato redatto dallo Studio 3Periodico di Palermo. Ringrazio le figure di Rosario Drago, Gaspare Biondo e Girolamo Lattuca”.

Sul palco si sono esibiti artisti siciliani come l’ “Armonia ensamble”, composta da Gabriele Norfo e Giuseppe Giuliano alle percussioni; Nicola Giuliano, Samuele Esposito e Gisa Messina alle chitarre; Bianca Catanzaro (voce) e il Maestro Vincenzo Zaami al piano. Spazio, poi, a Ninni Motisi e Vito Foderà; i ballerini Marta Boncore e Alessandro La Manna del Centro Studio Progetto Danza; Claudia Sala e Nicolò Florio, che hanno eseguito “Il mondo dei balocchi”, dedicato al poliziotto Natale Mondo, che era residente all’Arenella e che è stato ucciso dalla mafia davanti al negozio della moglie; Peppino Mongiovì e il Corpo Bandistico Cav. Michele Cascino di Gaetano Bonadonna.