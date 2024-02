Palermo, incendio nei magazzini di un negozio

Incendio nei magazzini di un negozio di prodotti per la casa di Palermo. I fatti sono avvenuti intorno alle 12 di oggi.

Incendio nei magazzini di un negozio di prodotti per la casa di Palermo. I fatti sono avvenuti intorno alle 12 di oggi in viale Regione Siciliana Sud-Est vicino al Ponte Corleone. Sul posto 6 squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, del distaccamento di Boccadifalco e di quello di Brancaccio, coordinate dal funzionario di servizio.

Due intossicati per fumo

L’attività commerciale è adibita alla vendita casalinghi e biancheria intima. Sono rimasti intossicati dai fumi della combustione due impiegati. Le persone sono state affidate al personale delle ambulanze del 118 e condotte in ospedale. Sono terminate le operazioni di spegnimento alle 14 ma è andata avanti la bonifica. Arrivata in loco la Polizia di Stato. Sono in atto le indagini per determinare le cause del rogo.