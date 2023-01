Palermo, scontro tra auto e moto in corso Calatafimi: due feriti

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Il traffico nella zona è andato in tilt

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale in corso Calatafimi, a Palermo. Erano in sella ad una moto Honda Sh, che si è scontrata con una Audi.

È accaduto poco prima dell’incrocio con viale Regione Siciliana.

I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Civico. Illesi il conducente dell’auto e la moglie, che si trovava accanto.

