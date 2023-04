Palermo, incontro tra il sindaco Lagalla e il ministro dello Sport Abodi

Il primo cittadino di Palermo si è confrontato a Roma con il rappresentante del governo: oggetto di discussione Euro 2032, ma non solo

Si è tenuto quest’oggi a Roma l’incontro tra Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il ministro per lo Sport Andrea Abodi. “Un incontro cordiale – ha detto Lagalla – durante il quale ho riscontrato ampia e costruttiva disponibilità del ministro che ha assicurato il sostegno del governo nazionale e annunciato una visita a Palermo il prossimo 13 giugno. Una visita che rappresenta un gesto di grande attenzione verso Palermo. Sarà l’occasione per trattare il rafforzamento degli impianti nelle aree decentrate della città e, insieme alla Regione Siciliana e alla Palermo Calcio, affronteremo anche l’argomento relativo alla ristrutturazione e all’ammodernamento dello stadio Renzo Barbera che è in qualche modo al centro dell’attuale esclusione di Palermo da Euro 2032”.

“Anche su questo versante – ha proseguito il sindaco – Abodi ha voluto rassicurare me e la città, confermando che per Palermo, in caso di scelta dell’Italia come Paese ospitante della competizione internazionale, saranno previsti gli stessi interventi statali e sarà assicurato lo stesso trattamento delle 10 città fin qui selezionate. Inoltre, nella dichiarata volontà del ministro, la città farà parte del relativo comitato nazionale anche nell’auspicata prospettiva di allargamento del torneo da 24 a 32 squadre. Infine, in occasione della sua presenza a Palermo, presenteremo il progetto sperimentale che sarà attivato, oltre che nel capoluogo siciliano, anche in altre 6 città italiane, mirato al rafforzamento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani in ambito imprenditoriale e parleremo anche di Servizio Civile Universale, Digitale e Ambientale, per il quale il bando è in via di pubblicazione”.