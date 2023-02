Palermo, interventi assistiti con animali: accordi rinnovati

Comune, Esercito, Asp e associazioni hanno confermato le intese per garantire a bambini e adulti diversamente abili la possibilità di realizzare attività equestri ai fini della riabilitazione

PALERMO – Nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato tra Esercito italiano e Anac, è stato firmato il rinnovo dell’atto esecutivo riguardante gli Interventi assistiti con animali a titolo gratuito, con il coinvolgimento del Reggimento Lancieri di Aosta (6°), l’Associazione nazionale Arma di Cavalleria, sezione di Palermo, dell’Azienda sanitaria provinciale 6, l’Associazione ParlAutismo e dell’Associazione sportiva dilettantistica Ripartiamo in Sella, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore alle Politiche sociali, Rosalia Pennino.

L’utilizzo degli animali a fini terapeutici ha radici molto antiche. Oggi è ormai diffusa la nozione che un animale da compagnia, oltre a garantire la sostituzione di affetti mancanti o carenti, possa favorire i contatti interpersonali attraverso meccanismi di facilitazione sociale. Negli ultimi decenni, inoltre, è stato dimostrato un effetto diretto del legame con un animale da compagnia su parametri psicofisiologici collegati alla salute umana. La vicinanza con un animale da compagnia è stata associata con un minor rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, con una minore concentrazione di ormoni indicatori di stress, nonché con il rilascio di neurotrasmettitori capaci di facilitare i rapporti sociali (ossitocina).

In questo senso la relazione con un pet, aiutando a affrontare condizioni di stress o di conflittualità, rappresenta un potenziale supporto per individui con problemi di comportamento sociale e di comunicazione, come bambini, anziani, disabili, pazienti psichiatrici.

Se il termine di pet therapy ha per molti anni implicato approcci metodologicamente strutturati che si basano sull’interazione uomo-animale, questo termine è stato successivamente sostituito con quello più appropriato di Interventi assistiti con gli animali (Iaa), utilizzato per indicare diversi tipi di interventi: a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa, didattica e ricreativa, che prevedono il coinvolgimento di animali domestici e che sono rivolti prevalentemente a persone affette da disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, ma possono anche essere indirizzati a individui sani.

“Sono orgoglioso di questa importante collaborazione – ha commentato il sindaco Lagalla – grazie alla quale potranno essere realizzate attività equestri per bambini e adulti affetti da autismo o portatori di altre forme di disabilità intellettive. Questa amministrazione sta lavorando per garantire il giusto supporto ai soggetti più fragili e l’iniziativa presentata oggi permette di utilizzare la pet-therapy per avviare percorsi di riabilitazione destinati a grandi e piccoli”.

L’assessore Pennino ha voluto ringraziare “l’Esercito italiano, il comandante del Reggimento Lancieri di Aosta (6°), il presidente della locale sezione dell’Anac, il direttore dell’Asp e le Associazioni coinvolte per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso un argomento così importante”.

“La riabilitazione equestre – ha aggiunto la titolare della delega ai Servizi sociali – può essere un valido strumento per potenziare le cosiddette funzioni adattive e permettere l’acquisizione di maggiori competenze sociali, dando ai ragazzi la possibilità di svolgere delle attività pratiche al fuori del contesto medico, complementari agli interventi specifici già a loro destinati, e soprattutto all’interno di uno spazio che sarà essere percepito come luogo di normalità e non della cura”.