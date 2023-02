Palermo, intitolazione strada a Biagio Conte, Lagalla: “Ha lasciato ricordo indelebile”

Il Consiglio comunale ha approvato la mozione per l’intitolazione di una strada al missionario laico scomparso lo scorso 12 gennaio

«Ringrazio il Consiglio comunale per aver approvato la mozione presentata dalla sesta Commissione consiliare per l’intitolazione di una strada a fratel Biagio Conte, scomparso lo scorso 12 gennaio. Un passaggio che fa seguito all’iniziativa mia e della Giunta di dedicare una via al missionario laico, espressa anche attraverso un atto di indirizzo, e alla quale tenevo particolarmente, come avevo detto nel giorno del suo funerale”. Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Il sindaco: “Ha dedicato la sua vita ai bisognosi”

Un gesto simbolico, ma doveroso nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita ai bisognosi, agli ultimi e ha lasciato un ricordo indelebile nella città”, aggiunge il primo cittadino del capoluogo siciliano.