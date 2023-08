Palermo, Lagalla incontra neo comandante provinciale dei vigili del fuoco

“Il mio augurio di buon lavoro al nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco, Girolamo Bentivoglio Fiandra, il quale ha preso il posto del comandante Sergio Inzerillo, che ringrazio per l’impegno svolto nel territorio di Palermo, non ultimo in occasione degli incendi che hanno colpito la città e la provincia alla fine dello scorso mese di luglio”. A dirlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che aggiunge: “Durante l’incontro di oggi a Palazzo delle Aquile ho rinnovato al comandante Bentivoglio Fiandra la massima collaborazione del Comune nei confronti del Corpo dei vigili del fuoco, sicuro che saprà ricoprire il prestigioso incarico con impegno e senso del dovere”.