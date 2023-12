Palermo, Lagalla su ok al bilancio consolidato: “Si chiude il cerchio”

"Con l'approvazione in Consiglio comunale del Bilancio consolidato 2022 si chiude il cerchio di un lavoro intenso e senza sosta".

“Con l’approvazione in Consiglio comunale del Bilancio consolidato 2022 si chiude il cerchio di un lavoro intenso e senza sosta che questa amministrazione in un anno e mezzo ha portato avanti per rimettere in ordine i conti del Comune, senza Bilanci da oltre tre anni. Un lavoro di grande importanza per il quale ringrazio il vicesindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi e gli uffici della Ragioneria.

Adesso abbiamo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare l’attività svolta dall’Ente e dalle sue aziende partecipate. Inoltre, il Bilancio consolidato sblocca nuove assunzioni di funzionari e altre procedure di stabilizzazione del personale”. Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.