Palermo: morto ex deputato Pci Nino Mannino, padre nobile della sinistra siciliana

E’ morto all’alba di oggi l’ex deputato del Partito comunista e segretario provinciale prima del Pci e poi del Pds, Nino Mannino, 83 anni, figura storica del Pci siciliano, uno dei padri nobili della sinistra siciliana. “Sono addolorato per la morte di Nino Mannino, parlamentare PCI e uomo che ha costituito un esempio per tanti di noi. Un uomo del popolo e per il popolo. Ciao Nino”, dice il deputato del Pd all’Ars Antonello Cracolici.