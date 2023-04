Scene di tensione all'interno e fuori la struttura sanitaria

Si pensa a un classico caso di “morte in culla”: una bimba di appena 15 giorni, a Palermo, è deceduta prima di arrivare all’ospedale Di Cristina. Niente da fare nonostante la disperata corsa in auto dei genitori. Scene di tensione all’interno e fuori la struttura sanitaria, tali da fare accorrere alcune volanti della polizia. Informata del decesso, la procura per i minori indaga per accertarne le cause.