Palermo, palestra per Buttaro e Saric: differenziato per Bettella e Vido

Il Palermo agli ordini del tecnico Corini lavora in vista della gara di domenica prossima sul campo del Benevento

Il Palermo lavora in vista della gara di domenica prossima sul campo del Benevento. I rosanero vogliono dimenticare in fretta la sconfitta interna contro il Venezia.

Oggi pomeriggio, sui campi di allenamento di Boccadifalco, Buttaro e Saric hanno svolto lavoro in palestra e si sono sottoposti a terapie. Allenamento differenziato programmato, invece, per Bettella e Vido. Doda, infine, ha lavorato con i fisioterapisti. Venerdì 2 dicembre, alle ore 12.45 allo stadio “Renzo Barbera” l’allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa.