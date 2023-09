Palermo, paura nella notte: sparati colpi di pistola verso la saracinesca di un caf

Paura nella notte a Palermo, dove ignoti hanno esploso dei colpi di arma da fuoco verso la saracinesca di un caf

Momenti di paura si sono vissuti questa notte nella periferia di Palermo.

Ignoti, infatti, hanno sparato dei colpi di pistola verso la saracinesca di un caf in via Filippo Paladini nel rione Cep.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti o danni a cose.

Solo tanto spavento per la titolare della struttura, Teresa Monforte.

Il messaggio della titolare del caf

“Buongiorno – scrive Teresa Monforte – Oggi purtroppo è successo un episodio molto sgradevole. Arrivare in ufficio e trovare la saracinesca bucata da colpi di arma da fuoco non è un spettacolo piacevole.

Io nel mio piccolo ho sempre cercato di aiutare tanta gente. Non so se è stata una bravata un gioco un passatempo ecc…. Ma non è giusto penso di non meritare tutto ciò, anche perché so per certo che il quartiere San Giovanni Apostolo (Cep) mi porta rispetto come io a loro. Concludo dicendovi che Teresa Monforte e Cristina Gnoffo sono sempre a disposizione di tutti. Un abbraccio forte”.