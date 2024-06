Palermo, pietre contro autobus Amat: avviate indagini

Lancio di grossi sassi ai danni di un autobus dell’Amat, l’azienda partecipata del Comune di Palermo. I Carabinieri indagano.

Lancio di grossi sassi ai danni di un autobus dell’Amat, l’azienda partecipata del Comune di Palermo. I Carabinieri si stanno occupando delle indagini. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri in via Leonardo da Vinci, all’incrocio con via Casalini.

Sassi contro bus: i danni

Il mezzo della linea notturna 6 è stato colpito lateralmente dalle pietre. Si è scheggiato uno dei vetri dell’ingresso centrale. Il conducente stava riportando la vettura in rimessa. Tant’è vero che fortunatamente al momento dell’atto non erano presenti passeggeri. Non si registrano, infatti, feriti. L’autista ha prontamente denunciato quanto successo. Sono state acquisite le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver catturato la scena.