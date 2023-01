Palermo: poliziotto fuori servizio sventa furto minicar

L'agente ha subito contattato la sala operativa e una pattuglia ha fermato il ladro in via Pasquale Calvi

Un giovane palermitano è stato arrestato dalla polizia per il furto di una microcar nel centro di Palermo. A sventare il furto è stato un poliziotto fuori servizio che con il suo ciclomotore stava cercando parcheggio nella zona di via Torrearsa e ha visto una minicar allontanarsi e una ragazza urlare per il furto.

L’intervento della pattuglia

L’agente ha subito contattato la sala operativa e una pattuglia ha fermato il ladro in via Pasquale Calvi. Il giovane ha ammesso le sue responsabilità e ha chiesto ai poliziotti di essere arrestato.