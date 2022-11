La furia di “Poppea” in Sicilia: strade allagate a Palermo

Il maltempo di oggi Palermo ha creato notevoli disagi. Strade allagate e alberi caduti. Queste le scene in molte strade del capoluogo. Guarda il video

La furia del vento, causata da Poppea, si è abbattuta oggi a Palermo, creando non pochi disagi. A cominciare dal tendone dei circo “Miranda Orfei”. Sospesi i tamponi in modalità drive in all’Hub della Fiera del Mediterraneo a causa del maltempo.

Un albero sradicato dal vento è finito tra i padiglioni. Tragedia sfiorata invece in zona Noce. Il vento ha abbattuto un palo della luce, che è caduto in strada. Un’auto è stata distrutta ma fortunatamente non si registrano feriti.

Che tempo farà nei prossimi giorni in Sicilia? Le previsioni

Dopo il passaggio del ciclone “Poppea”, la pressione dovrebbe tornare ad aumentare riportando così il sole su quasi tutte le regioni italiane , Sicilia compresa. Ma il freddo è ormai arrivato nell’Isola, quindi si avrà un generale abbassamento delle temperature. Da venerdì 25 novembre, previsto il passaggio di un altro ciclone sull’Italia minacciando con il maltempo l’ultimo weekend di novembre.