Palermo, rapine in banca con sequestro di persona: sei arresti

Le indagini si sono sviluppate a partire da un episodio di rapina con sequestro di persona in una banca di Terrasini

La Polizia di Stato di Palermo ha eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone, “tutte gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere dedita alla commissione di rapine ai danni di istituti di credito, con la progettualità di commissione di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio in generale, anche al di fuori del territorio siciliano”.

Le indagini

L’attività d’indagine, condotta dalla Sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile di Palermo, si sviluppa a partire da un grave episodio di rapina con sequestro di persona, avvenuta in data 4.4.2022 presso la filiale Credem di Terrasini a seguito della quale il 27 aprile 2022 sono stati eseguiti 5 fermi di indiziato di delitto nei confronti di altrettanti pluripregiudicati, tutti indagati per aver partecipato ognuno per la propria parte alla rapina in questione.

La ricostruzione degli inquirenti

“L’ampia attività di indagine esperita a seguito della rapina e successivamente all’esecuzione dei fermi ha consentito di acquisire – in chiave gravemente indiziaria – elementi utili a ricomporre l’operatività del gruppo in chiave non episodica ma altamente organizzata, svelando le caratteristiche tipiche richieste dalla fattispecie di cui all’art. 416 c.p”, dicono gli inquirenti. “Importanti spunti investigativi sono pure giunti dall’intercettazione dei colloqui in carcere dei soggetti originariamente fermati, che hanno consentito di validare in chiave indiziaria, dunque, l’esistenza di un sodalizio criminale –riconosciuto dal GIP – dedito alla commissione di rapine anche in trasferta, radicato nel territorio di questo comune già da diverso tempo e, più in particolare, nel quartiere “Brancaccio”, peraltro – come noto – storico mandamento mafioso tra i più in fervore nell’attuale momento storico”.

I partecipanti al sodalizio criminale

Quali partecipanti al sodalizio, dall’attività tecnica esperita, sono risultati altri due, oggi arrestati. Per uno dei due, peraltro, oggi è stato riconosciuto in sede di contestazione il concorso morale anche per la rapina ai danni del Credem di Terrasini. L’analisi effettuata, anche sulle intercettazioni frattanto eseguite in carcere, “ha restituito elementi più che interessanti, considerato che si è evinto l’esistenza di una cassa comune all’organizzazione, la specificità dei ruoli di ognuno dei partecipanti, una progettualità protesa al futuro in relazione alla commissione di moltissimi altri reati, la disponibilità di altre risorse comuni come mezzi di trasporto, la capacità di rigenerarsi nel tempo con l’elastica apertura a nuovi soggetti anche in ragione del naturale succedersi degli arresti, il mantenimento delle famiglie dei sodali in carcere”.

Le attività di intercettazione

“Le attività di intercettazione fornivano dunque gravi indizi di colpevolezza per i sei indagati in ordine alla loro partecipazione ad una strutturata e articolata associazione, operante nel quartiere “Brancaccio”, storica roccaforte di cosa nostra la cui storia giudiziaria del mandamento vanta una certa continuità delittuosa anche in seno ai delitti contro il patrimonio di tal genere: quartiere, peraltro, che da sempre ha dato i natali a molti rapinatori c.d. trasfertisti. Le indagini, come detto originariamente sviluppate in relazione al singolo episodio criminoso presso la banca di Terrasini, consentivano pure di portare alla luce una frenetica progettualità dei soggetti indagati in ordine a possibili, diverse rapine da portare a termine con le stesse modalità nei comuni di Capaci, Favara, oltre che Milano, Bologna e Pistoia. Le stesse attività consentivano di far luce su alcune rapine poste in essere nel passato e talvolta rimaste impunite”.

I “colpi” in trasferta

Gli approfondimenti effettuati in sede d’indagine hanno consentito altresì, di disvelare che il gruppo criminale in parola vivesse e vive esclusivamente dei proventi dell’attività delittuosa, facendo emergere gli stessi indagati l’indispensabilità di compiere “lavori” con una certa cadenza per far fronte alle esigenze familiari. Altro particolare interessante emerso dall’indagine è relativo al fatto che il radicato sistema affiorato vantava la capacità di organizzarsi e rigenerarsi ogniqualvolta le circostanze lo rendessero necessario, ad esempio, liquidando mediante disponibilità economiche comuni, soggetti interni al sodalizio la cui presenza potesse ritenersi pericolosa nei “colpi in trasferta”, poiché magari già sottoposti a misure restrittive, quindi rischiosi per la tenuta del sodalizio stesso.