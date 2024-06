Palermo, sequestrato un kg e mezzo di droga a Ballarò: arrestati due nigeriani

La droga sequestrata avrebbe potuto fruttare un guadagno fino a 400.000 euro: gli arresti sono stati convalidati dal gip

La polizia ha tratto in arresto due nigeriani, irregolari sul territorio nazionale, S.K., 35enne e A.I., 35enne accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, oltre a scoprire e sequestrare due laboratori con all’interno un ingente quantità di stupefacente.

Il blitz



In via Majali a Ballarò gli agenti della squadra mobile hanno cercato di controllare un uomo a bordo di un monopattino elettrico che non appena ha visto i poliziotti ha abbandonato il mezzo ed è fuggito.

Bloccato è stato trovato in possesso di 81 grammi di cocaina. Il secondo fermato, sempre a Ballarò, è stato trovato in possesso di 480 euro.

Proventi potenziali fino a 400 mila euro



Nel corso del controllo a casa sono stati trovati un chilo e 330 grammi di eroina e altri 2.670 euro. In un terzo intervento in due magazzini, nel quartiere Cuba-Calatafimi sono stati trovati 60 grammi di eroina e tutto il necessario per il confezionamento e altri 75 grammi di cocaina e 1.800 euro. La droga sequestrata nel corso delle operazioni dopo essere stata «tagliata» e confezionata in singole dosi avrebbe potuto fruttare un guadagno fino a 400.000 euro. Gli arresti sono stati convalidati dal gip.

