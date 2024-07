Palermo, si ribalta il cestello mentre lavora: operaio salvato dai Vigili del Fuoco

Un operaio stava lavorando all'illuminazione pubblica quando si è ribaltato il cestello a Palermo. I fatti sono avvenuti in via dei Nebrodi.

Un uomo stava lavorando all’illuminazione pubblica quando si è ribaltato il cestello a Palermo. I fatti sono avvenuti in via dei Nebrodi e ha visto il coinvolgimento di un operaio. I Vigili del Fuoco hanno salvato il lavoratore. Sembrerebbe che un pistone si sia danneggiato. L’uomo è così rimasto aggrappato al cestello attendo l’arrivo i pompieri. I Vigili del Fuoco lo hanno soccorso con l’autoscala. I sanitari del 118 lo hanno preso in cura. Le condizioni dell’individuo però non sarebbero gravi.