Palermo, si ricerca rifugio di Matteo Messina Denaro destinato alle cure

A Palermo si ricerca il rifugio di Matteo Messina Denaro, ora in regime del 41 bis.

Gli investigatori sono alla ricerca di un altro rifugio di Matteo Messina Denaro, ora detenuto in regime del 41 bis. L’ormai ex superlatitante aveva un nascondiglio a Palermo che avrebbe utilizzato per sottoporsi ai cicli di chemio alla clinica La Maddalena. Adesso, dopo il suo arresto, si spera pure in un pentimento ma il padrino avrebbe già dichiarato di non volere collaborare con lo Stato.

Indagini sulle condizioni di salute di Messina Denaro

Non è escluso che, negli anni, il boss possa aver avuto un rifugio sempre nel capoluogo siculo per compiere illeciti e coltivare i suoi rapporti con le donne. Sono in atto indagini per capire lo stato di salute di Messina Denaro. Gli oncologi stanno verificando gli aspetti relativi alle reazioni avute dall’individuo al termine della prima chemioterapia. La prima seduta è stata effettuata all’interno della casa circondariale in cui è detenuto e nello specifico in un ambulatorio allestito appositamente davanti alla sua cella. L’obiettivo è quello di determinare la data della prossima somministrazione di chemio che giova a curare il tumore al colon. Pare che, secondo alcune indiscrezioni, lo stato di salute di Messina Denaro sia ritenuto buono.