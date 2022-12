Palermo, sindacati: “Firmato contratto dipendenti Comuni”

E’ stato firmato, in via definitiva, il contratto integrativo 2019/2021 dei dipendenti del Comune di Palermo. “Si tratta di un’ottima notizia per i lavoratori – dicono Mario Basile (Cisl Fp), Lillo Sanfratello (Cgil Fp), Ilioneo Martinez (Uil Fpl) e Nicolò Scaglione (Csa-Cisal) – che consente di sbloccare anche le progressioni economiche: entro venerdì verranno pubblicate le graduatorie con progressioni a valere dal primo gennaio di quest’anno. Adesso bisogna proseguire nel confronto con l’Amministrazione comunale per il prossimo contratto.