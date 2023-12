“Palermo stella mia”: al via gli eventi natalizi

Presentato nella sala Petrucci di Palazzo Ziino il calendario delle manifestazioni culturali che animeranno la città in occasione del Natale. Ricca programmazione di spettacoli dal 7 dicembre al 7 gennaio

PALERMO – Lo scorso 5 dicembre, nella sala Petrucci di Palazzo Ziino a Palermo, sede dell’Assessorato alla cultura si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni culturali che, per volontà dell’amministrazione comunale, animeranno le imminenti festività natalizie. “Palermo stella mia”, è questa la denominazione che identifica gli eventi che si terranno nel periodo che va dal 7 dicembre al 7 gennaio prossimi a Palermo.

Oltre al padrone di casa, l’assessore Pietro Cannella, era presente Roberto Lagalla, sindaco della città e Domenico Verona, capo area cultura del Comune di Palermo. Non è mancata la presenza della direttrice del Teatro Biondo, Pamela Villoresi, del sovraintendente e direttore artistico del teatro Massimo, Marco Betta, e del presidente di Amg energia Francesco Scoma, tra gli sponsor degli eventi.

Dal 7 dicembre si accendono gli alberi di Natale

“Dal giorno 7 dicembre – ha dichiarato l’assessore Cannella – si accenderanno gli alberi di Natale in città, e saranno uno per ogni circoscrizione. Quello che presentiamo oggi è un programma ricco e articolato che per un mese, fino quindi al 7 gennaio, riempirà la città di Palermo di significato natalizio”. Ogni circoscrizione avrà il suo albero di Natale e un calendario di eventi dedicato. Altra importante novità riguarda la “Cittadella dell’artigianato” animata dalle associazioni di categoria che popolerà, oltre a via Magliocco, Piazzetta Flaccovio e Piazzetta Mariano Stabile, anche una parte di Piazzale Ungheria attraverso un’azione di recupero e riqualificazione urbana.

Tra le varie attrazioni proposte nei prossimi giorni, anche la pista di pattinaggio presso la Fiera del Mediterraneo. Il calendario di tutte le attività previste a Palermo è reso disponibile su un apposito portale, realizzato grazie al contributo di Sispi, raggiungibile all’indirizzo https://www.palermostellamia.it/, che raccoglie non solo gli eventi ma anche gli itinerari di queste festività, al fine di mettere a disposizione dei cittadini e dei turisti una guida utile per meglio conoscere l’offerta culturale e di intrattenimento palermitana. “Abbiamo immaginato questo spazio virtuale – ha proseguito l’assessore – per raccogliere l’ampia l’offerta turistica e d’intrattenimento prevista durante questo lungo mese di festeggiamenti e, soprattutto, per dare la possibilità ai cittadini di godere a pieno della variegata proposta organizzata da questa amministrazione proprio per raccontare una Palermo in veste natalizia attraverso l’artigianato, la musica, il teatro, lo spettacolo.

Il calendario di eventi, inoltre, – ha specificato Cannella – si arricchirà ulteriormente nelle prossime giornate con le iniziative che animeranno il Natale nelle singole circoscrizioni con spettacoli, intrattenimento per famiglie e bambini e iniziative solidali, grazie anche al lavoro svolto in tal senso dall’assessorato alle Politiche sociali. Fra le novità di quest’anno, anche un’animazione musicale natalizia su tram e bus cittadini grazie al contributo di Amat”. Sempre da oggi prenderà il via una campagna social che, attraverso la parafrasi di alcuni titoli di film degli anni ’80, mirerà non solo ad informare, ma anche a strappare un sorriso e un ricordo.

Collegamento con il Festino di Santa Rosalia

Anche quest’anno è stato sviluppato un collegamento tra il Festino di Santa Rosalia, che nel 2024 celebrerà il 400° anniversario, e le manifestazioni natalizie. Il “Carro Luna” 2023, posizionato in piazza Marina, è stato in parte ripensato per accogliere una natività, “simbolo di accoglienza, tolleranza, inclusione e rispetto paritario dell’altro” ha dichiarato il sindaco Lagalla. “Quest’anno – ha poi continuato Lagalla – abbiamo deciso di omaggiare Palermo con una campagna di comunicazione che richiama alla sua iconica bellezza, artistica e culturale che, grazie ad una rinnovata identità metropolitana, ci ha permesso di essere oggi uno fra i set cinematografici più richiesti a livello internazionale, con 80 produzioni realizzate in un solo anno. Non posso non ricordare, inoltre, che il concerto di Capodanno previsto in piazza Ruggero Settimo vedrà come ospite principale Elodie, star di prima grandezza della musica italiana”.

In chiusura, il sindaco ha inoltre annunciato la volontà di utilizzare il tempietto della musica di piazza Castelnuovo organizzando piccoli concerti distribuiti nel periodo natalizio.