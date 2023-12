Palermo, supermercati nel mirino dei rapinatori: due colpi nel giro di un’ora

Uno dei due colpi andato in fumo grazie al pronto intervento dell'addetto alla sicurezza

Rapinatori scatenati a Palermo: nell’arco di neanche un’ora, prima nel quartiere Uditore poi in zona San Giovanni Apostolo (ex Cep), sono stati derubati due supermercati. L’Ard di via Beato Angelico non è la prima volta che subisce i raid dei malintenzionati. Questa volta due giovani, con il volto travisato, hanno fatto intendere al personale di essere armati. Poco prima della chiusura del supermercato hanno minacciato uno degli addetti alla cassa facendosi consegnare l’incasso ammontante a circa 200 euro. Dopodichè si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Al vaglio ci sono le telecamere della videosorveglianza da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire ai responsabili.

Raid fallito

Poco dopo il secondo colpo, tentato un un supermercato di via Brunelleschi. Un uomo ha minacciato il cassiere del Paghi Poco. In questo caso la rapina è andata in fumo. A mettere in fuga il malvivente ci ha pensato l’addetto alla sicurezza, che ha così sventato l’ennesima rapina nel locale, già preso di mira più volte.