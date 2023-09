Palermo, Tamajo: “A breve nuovi posti in asili nido, stop a liste d’attesa”

"L’obiettivo è quello di aumentare la qualità e la quantità dei servizi offerti: servizi fondamentali per bimbi da 0 a 3 anni"

“Esprimo soddisfazione per l’ultimo provvedimento emanato dall’assessorato che ho l’onore di guidare: in tempi brevissimi creeremo e metteremo a disposizione delle famiglie palermitane nuovi posti negli asili nido e negli spazi gioco. Continuando a puntare sulla sinergia pubblico-privato, ridurremo o elimineremo del tutto le liste d’attesa”. Lo dice Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo.

“L’obiettivo è quello di aumentare la qualità e la quantità dei servizi offerti – spiega -, servizi fondamentali che si rivolgono a bambini e bambine dalla fascia d’età 0-3 anni. In questi giorni stiamo monitorando i lavori in corso in quattro asili nido comunali chiusi da anni per problemi strutturali (‘Claudio Domino’, ‘Galante’, ‘Iqbal Masih’ e ‘Mimosa’) che presto potremo finalmente restituire alla città”.