Palermo, tentano rapina in una tabaccheria: titolare sventa colpo

Tentata rapina in una rivendita di tabacchi di piazza San Francesco in quel di Palermo. Due ladri a volto coperto, armati di un coltello, hanno tentato il colpo. Il titolare li ha fatti scappare. La Polizia si sta occupando delle indagini. Gli agenti hanno sentito dipendenti e testimoni. I poliziotti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per individuare i responsabili. Lo scorso marzo la tabaccheria era stata rapinata da due criminali incappucciati che hanno minacciato il proprietario con un’accetta.