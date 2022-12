Palermo, torna Fiera Natale Confartigianato: eccellenze in vetrina

Un’occasione gli artigiani per far conoscere e vendere i prodotti. Via Magliocco sarà spesso animata da manifestazioni culturali e ludiche

Verrà inaugurata domani pomeriggio, alle 18, la ‘Cittadella dell’Artigianato’, la decima edizione della fiera di Natale organizzata da Confartigianato Imprese Palermo, in via Magliocco, nel cuore della città, all’ingresso di via Ruggero Settimo, una delle strade dello shopping più frequentate di Palermo. Alla cerimonia saranno presenti i vertici di Confartigianato Palermo, con in testa il presidente Maria Grazia Bonsignore e il responsabile artistico della fiera, Costantino Sparacio. Tra i presenti, anche il sindaco Roberto Lagalla. La fiera, che ha preso il via ieri e resterà fruibile fino all’8 gennaio 2023, è un’occasione gli artigiani per far conoscere e per vendere i propri prodotti, per prendere contatti con un pubblico differente dal quotidiano ma anche per instaurare rapporti di collaborazione con altre imprese. Gli artigiani hanno a disposizione gazebo di legno della dimensione 3×2 decorati con addobbi natalizi che ricordano le tradizionali ‘bancarelle antiche’.

In mostra bellezze territorio, artistiche ed enogastronomiche

“Confartigianato e gli artigiani che abiteranno la Cittadella – dice il presidente di Confartigianato Palermo, Maria Grazia Bonsignore – vogliono mettere in mostra le bellezze del territorio, da quelle artistiche a quelle enogastronomiche, fino a quelle più tecnologiche, nel rispetto dell’artigianalità dei nostri maestri e con un preciso messaggio: aiutate i nostri artigiani a mantenere vive le loro attività, a poter tramandare alle future generazioni la passione, la costanza e l’estro di una categoria produttiva che ha tanto contribuito alla crescita della nostra terra”.

Manifestazioni culturali e ludiche

Via Magliocco, durante la fiera, sarà spesso animata da manifestazioni culturali e ludiche finalizzate a un più ampio coinvolgimento della cittadinanza. Gli artigiani faranno attività di laboratorio facendo visionare, ognuno per la propria mansione, la realizzazione del proprio manufatto artistico. I laboratori si svolgeranno in maniera interattiva col coinvolgimento di tutte le fasce d’età dei visitatori. Sistemate una trentina di postazioni. Allestito anche un mini-villaggio gastronomico con specialità dolci e salate tipiche. La Cittadella sarà fruibile tutti i giorni dalle 10 alle 20 e nei festivi e prefestivi fino alle ore 23.