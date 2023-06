Palermo, tutto pronto per il ritorno di “Altre Rive – Festival Cinematografico Interculturale”

Al cinema Rouge et Noir, dal 12 al 14 giugno, il meglio delle ultime edizioni della Berlinale e di altri rinomati festival

Dal 12 al 14 giugno al cinema Rouge et Noir di Palermo torna ‘Altre Rive – Festival Cinematografico Interculturale’, la rassegna che porta in Sicilia il meglio dei film delle ultime edizioni della Berlinale e di altri rinomati festival. “Promosso dall’Ambasciata di Germania con la curatela di Carlo Chatrian, direttore artistico del Festival internazionale del cinema di Berlino, Vincenzo Bugno, direttore del World Cinema Fund, e Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo, e organizzato da Sudtitles, Altre Rive è un festival di cinema che unisce la creatività europea, nordafricana e mediorientale, mettendo in dialogo registi europei e mediterranei”, si legge nel comunicato stampa di presentazione.

“Festival evento a promozione della cultura e della diversità”

“Con tre giorni di proiezioni di film, molti dei quali in anteprima nazionale – prosegue – e incontri con i protagonisti del cinema contemporaneo e tanti ospiti istituzionali, la rassegna vuole essere un evento a promozione della cultura e di valori importanti come la diversità, la tolleranza, il dialogo interculturale e l’inclusione. Tra le presenze di questa seconda edizione è attesissima ad Altre Rive, Margarethe von Trotta, regista, attrice e sceneggiatrice, a cui è dedicata la prima giornata del festival: un omaggio a un’assoluta protagonista del Nuovo Cinema Tedesco degli anni ‘70, e ad una donna tra le più influenti della cultura contemporanea, il cui talento è stato legittimato dall’amore del pubblico e da numerosi riconoscimenti alla carriera”. (segue)

Altre Rive è sostenuto dall’Ambasciata di Germania, Goethe-Institut e World Cinema Fund; con la collaborazione del Festival Cinematografico Internazionale di Berlino, della Società delle Letterate e del cinema Rouge et Noir di Palermo, il supporto di Flixbus e il patrocinio della Città di Palermo. (segue)

(Adnkronos) – “Sono molto lieto che quest’anno si svolga la seconda edizione del Festival Altre Rive. I film uniscono ed emozionano le persone di tutto il mondo. Ci offrono uno sguardo profondo in altre realtà e culture, al di là dei confini. Il cinema ci consente di guardare oltre, verso altre rive”, ha dichiarato Viktor Elbling, ambasciatore di Germania in Italia. “Palermo, la capitale della più grande isola al centro del Mediterraneo, è un crogiolo di culture. La varietà culturale qui è percepita da sempre come un arricchimento, è nel Dna della città. Palermo è quindi il luogo perfetto per far incontrare film e registi dei tre continenti che si affacciano sul Mediterraneo”.

“Altre Rive è celebrazione di dialogo interculturale”

“Altre Rive – ha commentato Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe Institut Palermo – è una celebrazione di voci diverse, del dialogo interculturale e del potere della narrazione. È di grande importanza la sensibilità e l’attenzione verso la Sicilia da parte di realtà prestigiose come il Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il World Cinema Fund e l’iniziativa e l’impegno dell’Ambasciata di Germania, che ha fortemente voluto e sostiene questo festival. Attivare risorse e offrire opportunità culturali di alto livello è un segno tangibile dell’importanza che questa terra riveste nel panorama cinematografico internazionale. Attraverso Altre Rive, vogliamo promuovere la diversità culturale e invitare a intraprendere un viaggio che esplori la ricchezza della creatività europea, nordafricana e mediorientale, in cui registi di diverse origini si uniscono per creare un dialogo che va oltre i confini e ci unisce tutti.”